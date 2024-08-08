Губерниев эмоционально отреагировал на выход в финал ОИ российских каноистов

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход российских спортсменов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в главный финал Олимпийских игр — 2024 в соревнованиях в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

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«Выход в олимпийский финал нашей каноэ-двойки уже огромный успех!!! Ребята недавно объединились в команду и через все трудности прошли!!! И будут бороться за олимпийские медали!!! Вперёд, Петров и Коровашков, спортивная Россия с вами!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Финальная гонка соревнований каноистов в двойках на 500 м состоится сегодня, 8 августа, в 14:30 по московскому времени.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко заняла 20-е место в квалификационных соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м и примет участие в четвертьфинальных гонках.