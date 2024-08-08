Качество воды в Сене соответствовало норме только два дня

Качество воды в Сене было непригодным для проведения соревнований большинство дней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart.

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Отмечается, что качество воды в Сене соответствовало норме только лишь два дня из десяти дней. Исследование показало, что соревнования могли проводиться лишь 30 и 31 июля, когда результаты проб уровня загрязнения Сены кишечной палочкой не превышали допустимую норму Международного союза триатлонистов.

При этом одни из худших показателей загрязненности были зафиксированы 5 августа - в день смешанной эстафеты в триатлоне.

Ранее сообщалось, что бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена. Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Олимпиаде.