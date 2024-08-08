Олеся Ромасенко: «Это патриотично – выступать на Олимпиаде даже под флагом AIN. Все, даже персонал в столовой, знают, откуда мы»
Гребчиха Ромасенко считает, что патриотично выступать на ОИ даже в нейтральном статусе.
Спортсменка не прошла в полуфинал каноэ-одиночек на 200 м на Олимпийских играх в Париже.
«Академики сами отказались? Мне кажется, если у них были лицензии, то зря не поехали. Это патриотично – выступать даже под флагом AIN. Все знают название страны, откуда мы – даже в столовой персонал. Только название нельзя говорить, сразу домой поеду, ха-ха. Или лайк поставил – дисквалифицирован. Я их обычно не ставлю просто. Сказать что-то спортсменам, которые отказались от Игр? Я им бы ничего не советовала, у них своя голова на плечах. Но не надо забывать – сейчас ты на коне, а завтра у тебя юноши уже выигрывают. Время идет быстро. И не надо думать, что ты завтра что-то изменишь. Нужно делать все сейчас», – сказала Олеся Ромасенко.
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Олеся Ромасенко: «Это патриотично – выступать на Олимпиаде даже под флагом AIN. Все, даже персонал в столовой, знают, откуда мы»
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