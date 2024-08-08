Нидерландская пловчиха посвятила золото Олимпиады в Париже умершей собаке

Представительница Нидерландов Шарон ван Раувендал посвятила умершей собаке победу в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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В четверг 30‑летняя спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой. После финиша ван Раувендал поцеловала посвященную ее питомцу татуировку на запястье. Представительница Нидерландов завела собаку после победы на Играх 2016 года и назвала ее в честь места проведения Олимпиады — Рио.

— Плавание для меня все, но и Рио тоже. В мае у него возникли осложнения, вскоре он умер. Тогда мой мир остановился. Я захотела поплавать для Рио. Мой отец сказал: поплавай еще, а потом сделай это для своей собаки. И я так и сделала, — приводит слова ван Раувендал Omroep Brabant.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.