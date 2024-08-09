Винер прокомментировала победу уроженки России на ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер дала комментарий по поводу победы уроженки Барнаула, выступающей за Германию, Дарьи Варфоломеев, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Варфоломеев выступала за Россию. Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа всё равно даёт о себе знать. Всё равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись», — написала Винер в своём телеграм-канале.

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17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.