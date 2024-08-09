Тихонов ответил главе ВФГБК после его слов в адрес Ромасенко

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова за грубые слова в адрес российской каноистки Олеси Ромасенко после заезда на Олимпийских играх-2024.

Спортсменка не смогла пробиться на следующий этап турнира. Она выбыла в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ. После этого глава ВФГБК жестко высказался о ней, назвав «никчемной». Он также задался вопросом, как Ромасенко попала на Олимпийские игры. Архипов заявил, что спортсменке пора заканчивать с большим спортом и переходить в туризм.

«Так что ж ты не подготовил тех, кто мог бы выигрывать. Считаю, что он не прав, так как сам был президентом федерации. У нас было много побед, но проигравших надо поддержать, а не уничтожать, как это он сделал. Будем ждать финального этапа в командном зачете, но надеюсь на победу китайцев. Мы за них болеем», — цитирует Тихонова Vprognoze.ru.

Он подчеркнул, что такими словам Архипов попросту уничтожил российскую спортсменку.

Олимпийские игры-2024 проходят в столице Франции — Париже. Они начались 26 июля и завершатся 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии участвуют в турнире в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях.