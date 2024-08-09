Винер: только рада, что России нет на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что оказалась рада отсутствию на летних Олимпийских играх — 2024 российских гимнасток после того, как увидела церемонию открытия ОИ.

Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нас не допустили. После открытия Олимпийских игр у меня только радость, что нас там нет, а не грусть», — заявила Винер.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Сборная России по художественной гимнастике от участия на таких условиях отказалась.