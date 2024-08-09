Немецкую легкоатлетку увезли со стадиона в инвалидной коляске

Легкоатлетка Малайка Михамбо из Германии смогла покинуть стадион только с помощью врачей после завершения соревнований в прыжках в длину на Олимпиаде‑2024, сообщает Le Parisien.

У женщин в этом виде программы победила американка Тара Дэвис‑Вудхолл, Михамбо стала второй.

Михамбо смогла покинуть зону для прыжков только в инвалидной коляске и в сопровождении врачей. Она стала жертвой приступа астмы после перенесенного Covid‑19.

30‑летняя Михамбо переболела коронавирусом два месяца назад и не полностью выздоровела, из‑за чего до сих пор страдает от последствий, связанных с болезнью, включая астму.

Олимпийские игры‑2024 во Франции завершатся 11 августа.