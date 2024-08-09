Дарья Клишина: «Никогда не хотела получать американское гражданство, у меня до сих пор есть только российское. Я русская душа»
Прыгунья в длину Дарья Клишина объяснила, почему не хотела бы выступать за другую страну.
Клишина с 2013 года тренировалась в США.
– Я русская душа. Я прожила в России большую часть жизни и никогда не хотела получать американское гражданство. У меня до сих пор есть только российское.
Даже если теоретически мне пришло бы это в голову, это очень сложный процесс – спортивной карьеры не хватит, чтобы оформить все документы. Нужно сначала получить грин-карту, и только через пять лет можно подавать на гражданство.
Заниматься всем этим было бессмысленно, тем более что в 2016 году я получила бессрочный нейтральный статус. И даже в Рио еще выступала под российским флагом.
Да и после нейтральный флаг мало на что повлиял в плане узнаваемости. Было забавно, когда меня видели в секторе в какой-нибудь серенькой кофте и спрашивали: «А что это на тебе?» Я отвечала: «Так мы дисквалифицированы, у меня нейтральный статус...» Девочки отвечали: «А, все еще...»
А в трансляции в то же время комментаторы постоянно говорили, что я русская. Просто к нам пришло какое-то ощущение нормальности этого нейтрального статуса, а вообще-то, наоборот, нормально выступать под российским флагом.
– Но есть ощущение, что, смени вы гражданство, коммерчески были бы более успешной.
– Коммерчески – да. Но это не было главным никогда, – сказала призер чемпионата мира-2017.
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Дарья Клишина: «Никогда не хотела получать американское гражданство, у меня до сих пор есть только российское. Я русская душа»