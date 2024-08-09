Россиянка поделилась минусами жизни в Париже во время Игр

Главными недостатками жизни в Париже во время Олимпиады являются повышение цен и решение властей перекрыть центральные улицы. Об этом заявила журналистка РБК Алина Кравчук, которая работает волонтером.

Как отмечается, еще один минус — закрытый доступ к туристическим местам. Журналистка рассказала, что стоимость проезда в метро поднялась вдвое. По ее словам, до Олимпиады одна поездка стоила 2 евро, а сейчас — 4 евро. Кравчук заявила, что цены повысились на 10–15%, «но это на субъективный взгляд». При этом супермаркеты сохранили прежние цены на продукты, отметила она.

В период олимпийских заездов и забегов властями перекрывались целые улицы. Это приводило к изменению маршрутов наземного транспорта, заявила Кравчук. Кроме того, по ее словам, многие туристические места закрыли для граждан, так как они находятся в числе олимпийских локаций. Речь идет, в частности, о площадке Трокадеро, откуда открывается один из культовых видов на Эйфелеву башню, указала журналистка.

Ранее издание RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart сообщило, что качество воды в Сене было непригодным для проведения соревнований большинство дней Олимпиады в Париже.