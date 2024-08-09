Депутат Госдумы предложил вывести городки на международный уровень

Городки необходимо вывести на международную арену и проводить крупнейшие соревнования. Об этом на заседании рабочей группы рассказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

"Есть много наших исконных видов спорта, которые развиваются на территории России. Те же корэш, городки, - сказал Хамитов. - Нам необходимо выводить их на международный уровень, контактировать с международными организациями, проводить крупнейшие соревнования".

В Госдуме ранее была создана рабочая группа по развитию национальных видов спорта.