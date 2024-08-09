У двух триатлонистов развились симптомы инфекции после заплыва в Сене

У триатлонистов сборной Португалии Васко Виласы и Мелани Сантос развились симптомы желудочно‑кишечной инфекции, сообщает пресс‑служба Олимпийского комитета Португалии.

Они принимали участие в смешанной эстафете, в которой сборная Португалия пришла к финишу пятой. В рамках соревнований заплыв проходил в водах реки Сены.

По данным НОК Португалии, клиническое состояние Виласы «стабильное, а медицинская команда принимает все меры для наблюдения и обеспечения консервативного лечения спортсмена в олимпийской деревне».

— Рвота, понос, головная боль, боль в животе… Не так мне хотелось уезжать из Парижа, — написал Васко Виласа в своем аккаунте в соцсети.

Олимпийские игры в столице Франции завершатся 11 августа.