10 спортсменов наградят перераспределенными медалями за прошлые Олимпиады в рамках Игр-2024 в Париже
10 спортсменов получат награды за прошлые Игры в рамках Олимпиады-2024 в Париже.
На площади Трокадеро пройдет торжественная церемония награждения медалями, которые были перераспределены.
Беверли Макдональд (Ямайка) получит бронзу Сиднея-2000 в беге на дистанции 200 м.
Челси Хаммонд-Росс (Ямайка) – бронзу Пекина-2008 в прыжках в длину.
Тарек Йехиа Фуад Абдельазим (Египет) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, до 85 кг.
Эрик Кайнард (США) и Дерек Друэн (Канада) – золото и серебро Лондона-2012 в прыжках в высоту соответственно. Медали достались Кайнарду и Друэну после дискалификации и аннулирования результата россиянина Ивана Ухова.
Лашинда Демус (США), Зузана Гейнова (Чехия) и Калис Спенсер (Ямайка) – золото, серебро и бронза Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами соответственно. Медали перешли к легкоатлеткам после аннулирования результата россиянки Натальи Антюх.
Абеба Арегави (Эфиопия) – бронзу Лондона-2012 в беге на 1500 м.
Чон Сан Гюн (Южная Корея) – бронзу Лондона-2012 в тяжелой атлетике, свыше 105 кг.
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