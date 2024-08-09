Вяльбе: на Олимпиаду в Париже нельзя было ехать

Елена Вяльбе считает, что на Олимпиаду в Париже нельзя было ехать.

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На Играх-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

– К сожалению или, может быть, к счастью, вообще не слежу за Олимпиадой, даже не знаю, кто там из россиян выступал. Мне это было неинтересно.

– Выступали теннисисты, каноисты, велогонщики, пловец и батутистка. Медаль взяли только в теннисе – серебро. Как можно оценить такое выступление?

– Дело даже не в результате, а в том, что на Олимпиаду в Париж изначально нельзя было ехать. Для меня непонятно, что значит нейтральный спортсмен.

– Поменяется ли отношение к россиянам, кто получил нейтральный статус?

– Спортсмены сами приняли такое решение, все свободные люди. Для нашей страны они не сделали ничего плохого, но я с их мнением не согласна, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.