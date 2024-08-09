Бах прокомментировал дисквалификацию спортсменки за перевес в 100 г

Дисквалифицированная перед финалом олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг индийская спортсменка Винеш Пхогат не получит серебряную медаль за выступления на турнире. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее Пхогат подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отстранить ее от участия в финале олимпийского турнира по борьбе из-за перевеса. В CAS отметили, что вердикт суда будет вынесен до завершения Олимпийских игр.

"Нет, она не получит серебряную медаль, если вы спрашиваете в таком общем виде, но позвольте мне прокомментировать этот отдельный случай, - сказал Бах. - Вы знаете, что необходимо следовать правилам международной федерации. Решение принимал Объединенный мир борьбы. Должен сказать, у меня есть определенное понимание реакции спортсменки".

"Вы говорите, что при 100 граммах вы даете результат, а при 102 граммах больше нет? Что вы делаете в спорте, когда у вас разница в одну тысячную секунды?" - добавил он.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.