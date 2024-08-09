Депутат Госдумы оценил выступление россиян на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о результатах отечественных спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Конечно, всегда желаешь лучших результатов. Завоевана лишь одна серебряная медаль в теннисе. При 15 участвовавших в играх российских атлетах хотелось бы больше. Но и эта награда – хороший результат. Я считаю, что результаты неплохие. Особенно с учетом нынешней ситуации», – цитирует Свищева в беседе Vprognoze.ru.

Последним отчесетвенным спортсменом, участвовавшим в розыгрыше наград, стал гребец Захар Петров, который в дистанции на 1000 метров занял четвертое место. Днем ранее Петрову в паре с Алексеем Коровашковым не хватило одной позиции до пьедистала турнира в заплыве каноэ-двоек.

Единственная медаль на счету теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые стали вторыми на парном турнире.

Всего на турнире принимали участие 15 российских атлетов в пяти видах спорта: прыжки на батуте (1 атлет), велоспорт (3), плавание (1), гребля (3), теннис (7).

Закрытие Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.