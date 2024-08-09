Итальянские синхронистки снялись с Олимпиады‑2024 из‑за высокой температуры спортсменки
Итальянские синхронистки Линда Черрути и Лукреция Руджеро не примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает пресс‑служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В заявлении итальянской национальной федерации плавания говорится, что дуэт снялся с соревнований из‑за высокой температуры Черрути, при этом тест на коронавирус спортсменки показал отрицательный результат.
Олимпиада в столице Франции завершится 11 августа.