Обе провалившие гендерный тест боксерши взяли золото на Олимпиаде

Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже.

В поединке Линь Юйтин с боксершей из Польши Юлией Шереметой судьи единогласно объявили победительницей тайваньскую боксершу, передает ТАСС.

Напомним, алжирская боксерша Иман Хелиф, которая также не прошла гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.