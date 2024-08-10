Обе провалившие гендерный тест боксерши взяли золото на Олимпиаде

Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже
Тайваньская боксерша Линь Юйтин, которая не прошла гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже.
В поединке Линь Юйтин с боксершей из Польши Юлией Шереметой судьи единогласно объявили победительницей тайваньскую боксершу, передает ТАСС.
Напомним, алжирская боксерша Иман Хелиф, которая также не прошла гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.
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