Россияне не будут участвовать в церемонии закрытия Олимпиады
Нейтральные спортсмены из РФ, выступавшие на парижской Олимпиаде, не будут присутствовать на церемонии закрытия 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивные федерации России.
Последним российским спортсменом, участвовавшим в соревнованиях, был гребец Захар Петров. Он выступил накануне и занял четвертое место в финале на дистанции 1 000 м в каноэ-одиночке.
«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
Все остальные нейтральные спортсмены из РФ, участвовавшие в Играх-2024, уже покинули Францию.
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Всего в Париже соревновались 15 нейтральных российских атлетов. Это 7 теннисистов (Медведев, Котов, Сафиуллин, Андреева, Александрова, Веснина, Шнайдер), 3 велосипедиста (Дронова, Иванченко, Сырица), 3 гребца на каноэ (Петров, Коровашков, Ромасенко), а также пловец Сомов и прыгунья на батуте Бладцева.
Нейтральные спортсмены завоевали одну серебряную награду в парном теннисе. Отличились Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Накануне в Госдуме заявили, что парижские соревнования нельзя называть Олимпиадой.