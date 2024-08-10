39-летний марафонец Кипчоге впервые в истории остался без медали ОИ

39-летний кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали в марафонском беге на Олимпиаде.

© Газета.Ru

Кипчоге принял решение сойти с дистанции после того, как преодолел 30 км из 42 км 195 м. Он шел последним, занимая 77-место.

Кипчоге побеждал в марафоне на двух предыдущих Олимпиадах. В сентябре 2022 года атлет установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, показав результат в два часа одну минуту девять секунд.

Победу в марафоне на Играх в Париже одержал эфиопский легкоатлет Тамират Тола. Его результат на дистанции 42 км 195 м составил 2 часа 6 минут 26 секунд. Таким образом, Тола в Париже побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине.

Серебряная медаль в марафоне на Олимпиаде в Париже досталась бельгийскому легкоатлету Абди Баширу, который отстал от лидера на 21 секунду. Замкнул тройку лучших на этой дистанции представитель Кении Бенсон Кипруто (+0.34). 39-летний кениец Элиуд Кипчоге, который стал победителем двух последних Олимпиад в марафоне, сошел с дистанции.