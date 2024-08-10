МОК допустил нейтральных атлетов из РФ к  участию в церемонии закрытия ОИ

МОК разрешил нейтральным атлетам из России принять участие в церемонии закрытия Игр в Париже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

К Играм в нейтральном статусе были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», — уточнили в пресс-службе.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сообщил ранее, что спортсмены из России, которые участвовали в Олимпийских играх в Париже, получили «порцию унижения».

Теннисистка Елена Веснина, в свою очередь, рассказала, что предвзятого отношения к спортсменам из России со стороны иностранцев на Играх не увидела.