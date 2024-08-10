Американскую гимнастку лишили бронзы Олимпиады‑2024 по решению CAS

Американская гимнастка Джордан Чайлз лишилась бронзовой медали летней Олимпиады в Париже, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Третье место присудили румынке Ане-Марии Барбосу.

Бронзу румынке отдали 5 августа, позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Чайлз, в итоге бронза досталась американской гимнастке, а Барбосу переместилась на четвертое место. Тогда Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой пересмотреть данное решение.

В суде заявили, что апелляция представителей Соединенных Штатов была подана после истечения минутного срока, установленного техническим регламентом, американцы опоздали на четыре секунды. Выездная панель CAS постановила, что изначальная оценка Чайлз должна быть восстановлена.

Международная федерация гимнастики должна определить рейтинг финала женских вольных упражнений и присудить медали в соответствии с вышеуказанным решением, — говорится в решении суда.

Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге не смог добиться медали на Олимпиаде в Париже. Такое случилось впервые в карьере атлета. Кипчоге бежал 79-м, но за несколько километров до финиша сошел с дистанции. Результат оказался худшим в карьере бегуна.