Транслятор Олимпиады допустил скандальную ошибку в профиле украинки

Сайт сети спортивных телеканалов Eurosport, являющийся официальным представителем Олимпиады в Париже, допустил ошибку в профиле капитана сборной Украины по художественной гимнастике Марии Высочанской, пишет «Спорт-экспресс». В графе с местом рождения спортсменки было указано Lviv, Russia («Львов, Россия»).

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Уточняется, что через некоторое время неточность на сайте заметили и устранили. Сейчас в колонке биографии Высочанской рядом с городом рождения вообще не значится никакой страны.

Спортсменка выступала на Играх в Париже в составе сборной по художественной гимнастике в групповом многоборье, где украинцы заняли седьмое место. Высочанская уже участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где сборная Украины также заняла седьмое место.

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