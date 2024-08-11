Стал известен победитель медального зачета Олимпийских игр в Париже

Олимпийская сборная США заняла первое место в общекомандном медальном зачете по итогу Игр-2024 в Париже.

Первую строчку в турнирной таблице атлетам из Китая не смогли обеспечить баскетболистки из Франции, которые проиграли сборной США в олимпийском финале со счетом 67:66.

Вчера, 10 августа, в мужском баскетбольном финале США также одолели Францию со счетом 98:87.

Китай не смог сотворить сенсацию и выиграть общий зачет летней Олимпиады – второй раз в истории и впервые за пределами родной страны. Единственный раз Китай побеждал в общем зачете Олимпийских игр-2008, которые состоялись в Пекине.

В Европе азиатские атлеты традиционно выступают хуже, чем в родном климате, поэтому команда США считалась абсолютным фаворитом парижского турнира.

Однако китайцы и китаянки забрали множество медалей, которые обычно достаются российским атлетам. В частности, сборная Китая выиграла золото многоборья в художественной гимнастике и два золота в синхронном плавании.

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Церемония закрытия Игр-2024 состоится сегодня, 11 августа. Начало в 20:00 по московскому времени.

Итоговый медальный зачет Олимпиады в Париже:

1. США 40 золотых – 44 серебряных – 42 бронзовых (Всего: 126 медалей)

2. Китай 40 – 27 – 24 (91)

3. Япония 20 – 12 – 13 (45)

4. Австралия 18 – 19 – 16 (53)

5. Франция 16 – 26 – 22 (64)

6. Нидерланды 15 – 7 – 12 (34)

7. Великобритания 14 – 22 – 29 (65)

8. Республика Корея 13 – 9 – 10 (32)

9. Италия 12 – 13 – 15 (40)

10. Германия 12 – 13 – 8 (33)