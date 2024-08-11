Стало известно, во сколько обошлись Игры в Париже

Олимпиада 2024 года в Париже стала самой бюджетной в ХХI веке среди летних Игр: она обошлась организаторам в $11 млрд, что более чем в четыре раза дешевле Игр-2008 в Пекине, пишет РБК.

Летняя Олимпиада в Сиднее в 2000 году потребовала расходов в $8,1 млрд. На организацию зимних Игр в Турине в 2006 году ушло $5,3 млрд, в Ванкувере в 2010-м потратили $8,9 млрд. Летние Игры в Пекине в 2008 году обошлись в $52,7 млрд, на зимние Игры в Сочи в 2014 году было потрачено $59,7 млрд.

Аналитики пояснили, что Оргкомитет не стал следовать многолетней традиции и организовывать массовую олимпийскую стройку. За счет этого, добавили они, Париж-2024 установил антирекорд по количеству новых олимпийских объектов, обойдя Лос-Анджелес-1984.

Организаторы решили провести турниры на уже построенных аренах. Такое решение было принято не только ради экономии, но и с тем, чтобы сохранить статус самых экологичных Игр за всю историю, пояснили эксперты.

Французы построили к Олимпиаде только Центр водных видов спорта и Олимпийскую деревню. На их строительство ушло порядка 80% бюджета в размере $9,7 млрд.

Вместе с тем, в бюджет Олимпиады не включили $1,5 млрд для очистки Сены и около $3,8 млрд на продление линии метро. Власти объяснили, что это были проекты, которые планировали реализовать в любом случае, они были учтены в других бюджетах.