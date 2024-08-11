Тренер перенес остановку сердца на Играх

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время празднования золотой медали Хасанбоя Дусматова на Играх в Париже, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, 41-летнему тренеру оказали помощь врач Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис из британской команды — они провели сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

Киличев пришел в сознание через 30 секунд интенсивных реанимационных мероприятий, затем его передали врачам скорой помощи.

Сингх и Лиллис пообещали навестить Киличева в больнице, состояние тренера оценивается как стабильное.

Боксеры сборной Узбекистана выиграли в Париже наибольшее количество золотых медалей – 5 из 7 возможных.