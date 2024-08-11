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Бегунья Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях

Нидерландская бегунья Сифан Хассан стала первой бегуньей, которой удалось выиграть золото Олимпиады на трех длинных дистанциях.

Нидерландская бегунья установила уникальное достижение на Олимпиаде
© Газета.Ru

11 августа спортсменка стала олимпийской чемпионкой в марафоне, показав результат 2 часа 22 минуты 55 секунд. Она установила олимпийский рекорд на этой дистанции. Предыдущее достижение установила эфиопка Тики Гелане на Олимпиаде 2012 года (2 часа 23 минуты 7 секунд).

Также Хассан является олимпийской чемпионкой в беге на 5 и 10 тысяч метров. Она побеждала на этих дистанциях на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. На парижских Играх Хассан выиграла на 5 и 10-тысячных дистанциях бронзовые награды.

В марафонском забеге парижской Олимпиады выступала бывшая россиянка Сардана Трофимова, представляющая сейчас Киргизию. Она преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 47 секунд и заняла 14 место, установив национальный рекорд Киргизии. Стоит отметить, что в Париже Трофимова опередила действующую олимпийскую чемпионку и обладательницу мирового рекорда кенийку Перес Джепчирчир.

Ранее 39-летний марафонец Кипчоге впервые в истории остался без медали ОИ.

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