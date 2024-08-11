Экс-россиянин принес золото Бахрейну и обратился к Дагестану

Бывший российский борец Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, выиграл золотую медаль парижской Олимпиады. Сразу после победы он выступил с обращением к своим болельщикам в России, передает Sports.ru.

Видеоролик 21-летний спортсмен записал сразу после соревнований. На кадрах он в спортивной форме с флагом Бахрейна и надписью Bahrain.

«Всем спасибо, кто болел за меня. Всему Дагестану, от души. Я чувствовал вашу поддержку», — сказал спортсмен.

Тажудинов одержал победу в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он победил спортсмена из Грузии Гиви Мачарашвили.

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Бахрейн получил первое в своей истории олимпийское золото в вольной борьбе.

Тажудинов выступает за Бахрейн с осени 2022 года. Как бахрейнский борец он выигрывал чемпионат Азии (2023, 2024), чемпионат мира и Азиатские игры.