Кому из сменивших гражданство россиян удалось завоевать медали на Олимпиаде

Летние Олимпийские игры в Париже подошли к концу в минувшее воскресенье. «РБК Спорт» рассказал, кто из российских спортсменов завоевал медали в составе других национальных команд.

Среди олимпийских чемпионов в Париже - шесть россиян. В частности, представителю Азербайджана Зелиму Коцоеву удалось завоевать золото в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Дарья Варфоломеев, которая представляет ФРГ, смогла завоевать золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Также издание напоминает о том, что Магомед Рамазанов, который представляет Болгарию, победил в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Золото досталось и уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, выступающему за Бахрейн. Он победил в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Золото завоевал также представляющий Узбекистан Разамбек Жамалов в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Также итальянские волейболистки с бывшей россиянкой Екатериной Антроповой в составе выиграли Олимпиаду.

Серебряную медаль на Олимпиаде удалось завоевать трем атлетам, которые ранее были в сборной РФ, напоминает издание. Среди них - Анастасия Кирпичникова (Франция), которая завоевала серебро в плавании на 1500 м вольным стилем, тхэквондист Гашим Магомедов (Азербайджан), ватерполист Константин Харьков (Хорватия).

Бронза досталась уроженцу Москвы Адилю Османову (Молдавия), который участвовал в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 73 кг, Даурену Куруглиеву (Греция), который участвовал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде, а также Чермену Валиеву (Албания), который участвовал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Аналогичную награду завоевал Турпал-Али Бисултанов (Дания), который участвовавший в соревнованиях в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.