Канадский пловец раскритиковал дизайн медалей ОИ‑2024

Обладатель бронзовой награды Игр 2012 года в плавании канадец Брент Хэйден обратил внимание на похожий дизайн медалей Игр‑2024 в Париже и наград лондонской Олимпиады.

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— Сравниваю бронзовую медаль [американского скейтбордиста] Найджи Хьюстона с Олимпиады‑2024 в Париже недельной давности с моей бронзовой медалью Лондона 12‑летней давности. Такого не должно быть. Это стыдно и требует решения, — написал Хэйден в социальных сетях, приложив фотографии двух медалей с разницей в 12 лет.

На обеих наградах изображена богиня победы Ника, выходящая из Панафинейского стадиона, в верхней части медали — олимпийские кольца.

Хэйден на Играх‑2012 завоевал бронзу в плавании на 100 метров вольным стилем.

11 августа в Париже завершилась летняя Олимпиада.