В Совфеде сравнили «Сына зари» на закрытии ОИ с демоном

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал церемонию закрытия летних Олимпийских игр — 2024, отметив, что скандальная стилистика церемонии открытия была сохранена.

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«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие «Сына зари». Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена», — написал Пушков.

Церемония состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам, выступавших в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.