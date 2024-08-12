«Сатанинский шабаш»: скандалы на Олимпиаде-2024

Портал Life рассказал, что некоторые зрители Олимпиады в Париже сравнили церемонию закрытия Игр с «сатанинским шабашем». В частности, их смутил «спускавшийся с небес» персонаж в костюме «золотого ежа» и танцоры, показавшие «безумные танцы на четвереньках».

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Life отмечает, что перед началом шоу на стадионе вышли из строя мониторы для трансляции и быстро починить удалось лишь один из них. А ближе к концу церемонии возникли проблемы с американским флагом, который так и не удалось развернуть до конца.

Изюминкой церемонии Life назвал появление актера Тома Круза, продемонстрировавшего трюки в духе серии фильмов «Миссия невыполнима». В сюжете церемонии сделали отсылку к одной из частей франшизы, где герой Круза оказывается в Париже. Актер «похитил» олимпийский флаг и увез его в Лос-Анджелес (в 2028 году там пройдут следующие летние ОИ).

Несмотря на эффектные трюки Круза, многим зрителям церемония не угодила - они заявили, что ее организаторы будут «гореть в аду», отмечает Life.

«Олимпийские игры превратились в один большой фестиваль поклонения сатане! Это церемония закрытия, и в ней снова чувствуется темная, гнусная, сатанинская атмосфера!» - процитировало издание одного из зрителей.

Кроме того, в центре внимания оказался золотой «ёж», который спускался с небес. На импровизированный пьедестал его подняли «мумии» в белых костюмах, которые закрывали даже их лицо. Они устроили на сцене безумные танцы, которые, по мнению зрителей, смотрелись жутко.

Летняя Олимпиада проходила в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония закрытия состоялась на стадионе «Стад де Франс». Помимо Тома Круза, в ней приняли участие французские музыканты Phoenix, Анжель и Kavinsky, американская группа Red Hot Chili Peppers, рэпер Снуп Догг, певица Билли Айлиш и другие известные артисты. Одним из главных действующих лиц церемонии стал космический путешественник (персонаж в золотом костюме), который посетил Землю в далеком будущем и узнал о достижениях земной цивилизации.