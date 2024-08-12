Архипов отказался извиняться перед каноисткой, которую назвал «никчемной»

Архипов о словах про «никчемную спортсменку» Ромасенко: «Я не извиняюсь перед Олесей. Сказал я, по сути, правильно»
Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.
Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде-2024, «никчемной спортсменкой».
«Я не выражался никак о ней. Может, я сказал резко. У журналистов, у читателей я прошу прощения. Только у них. Я не извиняюсь перед Олесей, сборная – это не детский сад. Сказал я, по сути, правильно. Время прохождения трассы у Олеси Ромасенко не улучшается очень давно. В финале в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках. Разговора с ней не будет. А зачем?» – сказал Архипов.
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Архипов о словах про «никчемную спортсменку» Ромасенко: «Я не извиняюсь перед Олесей. Сказал я, по сути, правильно»
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