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Архипов о словах про «никчемную спортсменку» Ромасенко: «Я не извиняюсь перед Олесей. Сказал я, по сути, правильно»

Евгений Архипов отказался извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко.

Архипов отказался извиняться перед каноисткой, которую назвал «никчемной»
© Sports.ru

Ранее президент Всеросскийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Архипов назвал Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде-2024, «никчемной спортсменкой».

«Я не выражался никак о ней. Может, я сказал резко. У журналистов, у читателей я прошу прощения. Только у них. Я не извиняюсь перед Олесей, сборная – это не детский сад. Сказал я, по сути, правильно. Время прохождения трассы у Олеси Ромасенко не улучшается очень давно. В финале в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках. Разговора с ней не будет. А зачем?» – сказал Архипов.
Летние виды спорта
Олеся Ромасенко