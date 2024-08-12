Олимпийский чемпион Том Дэйли завершил карьеру

Британский прыгун в воду Том Дэйли завершил профессиональную карьеру в 30 лет. Об этом он сообщил в интервью журналу Vogue.

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«Было непросто стоять на платформе, зная, что это будет мой последний прыжок на соревнованиях. В какой-то момент мне нужно было принять решение, и я посчитал, что это подходящее время для завершения. Я бы хотел, чтобы люди запомнили меня как человека, который упорствовал, не сдавался и не отказывался от своей мечты, пока не смог ее достичь. То, что я сейчас самый титулованный прыгун в воду Великобритании, — это моя невероятная гордость. Когда я оглядываюсь назад, я искренне доволен тем, чего достиг», — сказал Дэйли.

Дэйли дебютировал на Олимпийских играх 2008 года в возрасте 14 лет. Британец — олимпийский чемпион 2020 года, четырёхкратный призёр Игр. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) Дэйли завоевал серебро на синхронной вышке 10 м.