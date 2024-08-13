Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Конечно, давление МОК накладывает отпечаток»
Гендиректор оргкомитета Игр дружбы рассказал о давлении МОК.
Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако они были перенесены на 2025 год.
«Конечно, это [давление МОК] накладывает отпечаток. Это давление неофициально существует. Но еще раз: мы проводим Игры дружбы вне политических трений. Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Естественно, для наших российских спортсменов тоже», – сказал Дмитрий Путилин.
«Принятие этого решения зависит от руководства страны. Мы ждем этого решения, но как оргкомитет готовы проводить Игры в любые даты», – ответил Путилин на вопрос, точно ли Игры дружбы пройдут в 2025 году.
«Предварительно мы остаемся в той же спортивной программе. С теми же городами», – цитирует Путилина ТАСС.
Sports.ru: главные новости
Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»
Караваев о тратах: «Меньше 300 тысяч рублей в месяц обычно. Продукты, коммуналка – все стандартно. Вещи покупаю редко – раз в три месяца. Сейчас езжу на спонсорском авто»
Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Конечно, давление МОК накладывает отпечаток»