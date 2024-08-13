Гендиректор оргкомитета Игр дружбы рассказал о давлении МОК.

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Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако они были перенесены на 2025 год.

«Конечно, это [давление МОК] накладывает отпечаток. Это давление неофициально существует. Но еще раз: мы проводим Игры дружбы вне политических трений. Задача – сделать праздник спорта для сильнейших спортсменов мира. Естественно, для наших российских спортсменов тоже», – сказал Дмитрий Путилин.

«Принятие этого решения зависит от руководства страны. Мы ждем этого решения, но как оргкомитет готовы проводить Игры в любые даты», – ответил Путилин на вопрос, точно ли Игры дружбы пройдут в 2025 году.