Российскую олимпийскую чемпионку возмутило отношение на Олимпиаде в Париже

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своем Telegram-канале возмутилась отношением к российским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бывшая спортсменка выразила недовольство тем, что на Олимпиаде почти никто не упоминал русских синхронисток, несмотря на безоговорочное лидерство команды на протяжении многих лет.

«Вот оно — человеческое лицемерие», — заявила Шишкина.

Впервые с 2000 года олимпийскими чемпионками стали синхронистки не из России. В групповом упражнении победу на ОИ в Париже одержала сборная Китая, на втором месте остановилась команда США, замкнула тройку призеров Испания.

Испанскую ватерполистку затравили за вес после золота в Париже

Россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом представителям командных видов спорта было запрещено участие в турнире. Таким образом, отечественные синхронистки пропустили Игры в Париже, поскольку медали будут разыграны в дуэтах и группах.