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Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»

Каноист Петров рассказал, что не ощущал негатива по отношению к себе на ОИ.

Каноист Петров рассказал, что ощущал ли негатив по отношению к себе на ОИ
© Федерация гребли на байдарках и каноэ России

На Олимпиаде в Париже россиянин Захар Петров, выступавший в нейтральном статусе, дважды занял четвертое место.

– Иностранные спортсмены не избегали россиян на Олимпиаде?

– Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались. Были только позитивные эмоции по отношению к нам, – сказал Петров.

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