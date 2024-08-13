Каноист Петров рассказал, что ощущал ли негатив по отношению к себе на ОИ

Захар Петров: «Никакого негатива от спортсменов из других стран на Олимпиаде не было. Все общались с нами на равных, здоровались»
Каноист Петров рассказал, что не ощущал негатива по отношению к себе на ОИ.
На Олимпиаде в Париже россиянин Захар Петров, выступавший в нейтральном статусе, дважды занял четвертое место.
– Иностранные спортсмены не избегали россиян на Олимпиаде?
– Никакого негатива от спортсменов из других стран в Париже не было. Все общались с нами на равных, здоровались. Были только позитивные эмоции по отношению к нам, – сказал Петров.
Владимир Драчев: «Когда поменяется политическая ситуация, тогда поменяется и отношение МОК к России. Сейчас они категорически против нас»
«Челси» предложил 65 млн евро за Феликса. С «Атлетико» пока не договорились (O Jogo)
Бердин об отъезде из Канады: «Когда началась СВО, сказал агенту сделать все для возвращения в Россию. Это мой дом, хочу, чтобы дети росли здесь, а не в Америке»