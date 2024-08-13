17-летняя российская велосипедистка погибла после ДТП с грузовиком

17-летняя российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ДНР. RT на русском

Инцидент произошел 12 августа — «КамАЗ» въехал в колонну велосипедистов в ходе тренировочного заезда. Среди пострадавших восьмерых человек двое оказались в тяжелом состоянии, одной из которых оказалась Дарина Самойлович. Газета.Ru

17-летняя Самойлович в 2022 году стала победительницей всероссийских соревнований по велокроссу, в 2023 году на этих же соревнованиях завоевала серебро по велокроссу и кросс-кантри. News.ru