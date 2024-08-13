В Сети раскритиковали качество медалей Олимпиады в Париже

Пользователи соцсетей обсуждают внешний вид медалей Олимпийских игр в Париже. Как сообщает Ruptly, спортсмены отмечают, что награды Игр в Токио качественной, чем французские.

Датский бадминтонист Виктор Аксельсен продемонстрировал разницу между своими наградами из Токио и Парижа. Несмотря на то, что японской награде уже четыре года, она выглядит гораздо лучше, чем французская. Золото на ней ярче, а детали видны четче. Разницу в качестве медалей отметил и американский скейтбордист Найджа Хьюстон. Его бронзовая медаль выцвела менее, чем через неделю после получения.

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась», — написал он.

В публикации отмечается, что олимпийское «золото» сейчас стоит дороже из-за резкого роста цен металлов. Стоимость одной медали составляет около 900 долларов (более 82 тысяч рублей).

Летняя Олимпиада проходила в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Первое место в общем зачете заняли США со 126 медалями, второе — Китай с 91 медалью, третье — Япония с 45 медалями.