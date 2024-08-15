Австралийская пловчиха раскритиковала условия проживания на Олимпиаде

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне в Париже.

© Чемпионат.com

«Олимпийская деревня не такая, как думают люди. Моя ванная в квартире больше, чем комната для нас четверых. Поменяли постельное белье после первой ночи, а потом его вообще перестали менять, так что мы жили в грязи. Когда заканчивалась туалетная бумага, нам выдавали один рулон в четыре дня на всю комнату», — сказала Титмус в эфире австралийского телеканала Network 10.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров свободным стилем. 24-летняя австралийка показала результат 1 минута 52,53 секунды.