Китай поблагодарил Винер за вклад в победу китайских гимнасток на ОИ‑2024

Председатель совета по здоровому образу жизни Российско‑китайского комитета дружбы, мира и развития с китайской стороны Лян Юйши поблагодарил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер за вклад в победу китайских гимнасток на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на Играх в столице Франции. В тренерский штаб китайской команды входит россиянка Анастасия Близнюк.