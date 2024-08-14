Китай поблагодарил Винер за вклад в победу китайских гимнасток на ОИ‑2024

Китай выразил благодарность Винер за вклад в победу китайских гимнасток на Олимпиаде‑2024
Председатель совета по здоровому образу жизни Российско‑китайского комитета дружбы, мира и развития с китайской стороны Лян Юйши поблагодарил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер за вклад в победу китайских гимнасток на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на Играх в столице Франции. В тренерский штаб китайской команды входит россиянка Анастасия Близнюк.
— Мы очень рады, что китайские гимнастки добились впечатляющих результатов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, завоевали золотые медали и установили олимпийский рекорд китайской художественной гимнастики. Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы, главного тренера китайской команды по гимнастике Анастасии Близнюк, ведь тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования отличной команды. Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией. Желаю вам отличного здоровья и огромного счастья! Да здравствует китайско‑русская дружба! — говорится в письме Лян Юйши, опубликованном в Telegram‑канале Винер.