Объявлено место проведения Кубка мира по самбо

Кубок мира по самбо состоится в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики, соревнования пройдут 15–16 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации самбо.

Мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 26 весовых категориях на турнире, партнером которого выступает компания «Роснефть».

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, говоря о турнире, отметил, что проведение Кубка мира в Кыргызской Республике становится доброй традицией.

«Второй год подряд Кубок мира пройдет на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата. Этот турнир позволит спортсменам заработать рейтинговые очки, а для представителей женского и мужского боевого самбо – станет одним из этапов отбора для участия во Всемирных Играх 2025 года в китайском Чэнду», — отметил он.

Первый Кубок мира по самбо в 2024 году принял Ереван, соревнования там состоялись 4–5 апреля.

Самбо пока не включено в программу летних Олимпийских игр, на Играх в Париже этот вид представлен не был.