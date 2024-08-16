В США потребовали от WADA подробного расследования дела китайских пловцов

Члены конгресса США потребовали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) провести подробное расследование допингового дела 23 китайских пловцов, текст заявления приводит пресс‑служба Антидопингового агентства США (USADA).

В апреле газета The New York Times сообщила, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио был обнаружен триметазидин. По данным издания, Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование, по итогам которого объявило, что вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно и в незначительных количествах. WADA не смогло опровергнуть версию китайской стороны и не стало наказывать спортсменов.

— Мы понимаем, что USADA и многие американские спортсмены выразили недоверие процедурам WADA. Они стремятся к прозрачности. Глава USADA Трэвис Тайгарт также подчеркнул непоследовательное применение правил WADA, особенно в отношении китайских и российских спортивных команд. Мы требуем, чтобы WADA предоставило подробный отчет о расследовании дела китайских пловцов, включая обоснование, почему результаты держались в секрете. А также, чтобы WADA завершило детальное и независимое расследование, в котором следователи и объект расследования были представлены третьими независимыми сторонами. Кроме того, требуем пересмотреть и реформировать процессы WADA, чтобы гарантировать равные условия для всех, — говорится в тексте письма.

Письмо направлено на имя президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки и подписано тремя членами конгресса США.

В конце июля комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США направил президенту WADA Витольду Баньке письмо на шести страницах с вопросами по делу китайских пловцов и установил дедлайн для ответа — до 8 августа.

В письме также упоминалось дело российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы «подчеркнуть предполагаемые двойные стандарты WADA». В пробе спортсменки ранее был найден триметазидин.

Ранее вице‑президент МОК Джон Коутс заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имеет право расторгнуть контракт на проведение Игр‑2034 в Солт‑Лейк‑Сити, если США не признают главенство WADA в борьбе с допингом. Бывший президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд заявил, что США рискуют лишиться права принять летние Олимпийские игры 2028 года и зимние Игры‑2034 из‑за «закона Родченкова» и вмешательства в расследование дела 23 китайских пловцов.