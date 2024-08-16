Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался об итогах летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Lenta.ru

По мнению функционера, из-за отсутствия на соревнованиях сборной России их нельзя считать легитимными. «Их результаты не могут считаться объективными», — добавил Шишкарев. Матч ТВ

Российские спортсмены были допущены до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе. В Париже выступили 15 представителей страны, которые завоевали одну серебряную медаль. Sports.ru