Названо число допущенных до Паралимпиады-2024 в Париже россиян

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал число представителей страны, допущенных до участия в летней Паралимпиаде 2024 года в Париже. Lenta.ru

«Всего в Париж должны поехать 90 спортсменов. Не до конца решен вопрос с четырьмя — есть определенные вопросы со стороны IPC. Продолжаем вести борьбу за них», — заявил Рожков. Газета.Ru

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на соревнованиях выступят 90 россиян в нейтральном статусе. Sports.ru