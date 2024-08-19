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Российский тяжелоатлет Балаев дисквалифицирован на два года за допинг

Российский тяжелоатлет Хас-Магомед Балаев дисквалифицирован на два года за допинг. В его пробе был обнаружен метаболит метандиенона. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на два года за допинг
© РИА Новости

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Балаева Хас-Магомеда (вид спорта – тяжёлая атлетика) на два года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 29 июля 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 16 января 2023 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

Балаев завоевал золото на чемпионате России в 2022 году. Срок отстранения продлится до 15 января 2025 года.

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