Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на два года за допинг

Российский тяжелоатлет Хас-Магомед Балаев дисквалифицирован на два года за допинг. В его пробе был обнаружен метаболит метандиенона. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Балаева Хас-Магомеда (вид спорта – тяжёлая атлетика) на два года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 29 июля 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 16 января 2023 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

Балаев завоевал золото на чемпионате России в 2022 году. Срок отстранения продлится до 15 января 2025 года.