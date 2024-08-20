Спортсменов с татуировками могут не допустить до соревнований на Паралимпиаде в Париже — СМИ
Спортсмены с татуировками на открытых частях тела могут быть отстранены от участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает The Sun.
Как отмечает издание, наличие татуировок может быть истолковано как нарушение правила о запрете рекламы на теле, введенного ранее Международным паралимпийским комитетом (IPC).
— Несмотря на разногласия вокруг этого правила, ожидается, что оно снова будет введено в действие в Париже, — пишет журналист Тони Робертсон.
В 2016 году обладатель золота Паралимпийских игр 2012 года в плавании британец Джозеф Крейг был отстранен от участия в финальном заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате Европы из‑за татуировки на груди с изображением олимпийских колец. На Паралимпиаде в Рио‑де‑Жанейро Крейг выступал, замаскировав татуировку, и выиграл бронзовую медаль.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!».
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Спортсменов с татуировками могут не допустить до соревнований на Паралимпиаде в Париже — СМИ
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