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Винер – о выступлении Хелиф на Олимпиаде: молодой человек избил девчонок

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер негативно отреагировала на выступление боксёрши из Алжира Иман Хелиф, ставшей участником скандала на Олимпиаде в Париже (Франция).

Винер высказалась о выступлении Хелиф на Олимпиаде
© Чемпионат.com

«Спорт должен быть вне политики. Я думаю, все спортсмены и молодежь должны это понимать, отвергать все, что этому противодействует. Например, трансгендеры. Например, избиение, извините за выражение, тетек – вышли девочки, чемпионки мира из Италии и Таиланда, а их просто избил этот молодой человек из Алжира. Итальянка даже не подала руки ему. Наверное, она была очень обижена, но у нее был разбит нос. Это дает нам возможно как сито просеять то, что ненужно», — сказал Винер на пресс-конференции.

Напомним, Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия на Олимпийских играх.

Летние виды спорта
Ирина Винер