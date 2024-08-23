Винер поддержала предложение об объединении гимнастических федераций

Предложение об объединении российских гимнастических федераций в одну организацию в сложившейся ситуации является верным. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам спорта в одну организацию.

"В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю, - сказала Винер. - Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развернутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций".

Схожая структура организации существует в Международной федерации гимнастики. Она объединяет в себе шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур. В России на данный момент федерации по гимнастическим видам спорта автономны и не связаны между собой.