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Винер поддержала предложение об объединении гимнастических федераций

Предложение об объединении российских гимнастических федераций в одну организацию в сложившейся ситуации является верным. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер.

Винер поддержала предложение об объединении гимнастических федераций
© ТАСС

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам спорта в одну организацию.

"В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю, - сказала Винер. - Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развернутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций".

Схожая структура организации существует в Международной федерации гимнастики. Она объединяет в себе шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур. В России на данный момент федерации по гимнастическим видам спорта автономны и не связаны между собой.

Летние виды спорта
Ирина Винер
Василий Титов