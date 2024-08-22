В Госдуме поддержали россиян, представлявших другие страны на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина высказалась о награждении в Чечне борцов Разамбека Жамалова и Ислама Дудаева, которые представляли на Играх в Париже Узбекистан и Албанию.

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«А почему нам некорректно награждать этих спортсменов, они ведь являются уроженцами этих республик? И они на Олимпийских играх прославили свой народ и свою тренерскую школу. Мы забываем о том, что у человека всегда должна быть возможность выбора. Есть ведь много разных подобных примеров, в мире есть огромное количество людей, которые меняют своё гражданство в интересах семьи, работы, достижений. Почему мы считаем, что должны как-то наказывать этих людей? Мы всегда стараемся отметить любого чемпиона или призёра Олимпиады. Это же нормально, если мы говорим о спорте, но в науке или творчестве ведь происходит то же самое. Наш замечательный певец Дмитрий Хворостовский пел практически во всех странах мира. А дирижёр Валерий Гергиев какие-только известные в мире коллективы не возглавлял. И продолжал бы это делать, если бы не сегодняшняя ситуация. Главное ведь то, что они по-своему представляют наш народ. Тем более сейчас, когда на Россию наложены такие очень часто несправедливые ограничения. Мы ведь многонациональная страна», – сказала Роднина в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, по прилёте в аэропорт Грозного Жамалова и Дудаева лично встретил министр спорта Чечни Ахмат Кадыров, подарив обоим спортсменам квартиры, а Жамалову как олимпийскому чемпиону досталось ещё 10 млн рублей.